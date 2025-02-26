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  • Микел рассказал, как игроки «Челси» избавились от Виллаш-Боаша: «Знаем, как заставить тренера уйти»

Микел рассказал, как игроки «Челси» избавились от Виллаш-Боаша: «Знаем, как заставить тренера уйти»

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел раскрыл обстоятельства ухода Андре Виллаш-Боаша из лондонского клуба.

  • Португальца назначили в 2011 году, заключив с ним 3-летний контракт.
  • Его выкупили у «Порту», предположительно, за 15 млн евро.
  • Уволили Виллаш-Боаша в марте 2012-го. Его сменил Роберто Ди Маттео, выигравший через 2,5 месяца Лигу чемпионов с «Челси».

«Да, он был наследником Моуринью. Но проблемы возникли из-за его огромного эго.

Он попытался сразу же вытеснить из команды ее костяк. Нельзя прийти и в первый день сказать: «Эй, вы, я всех вас отправляю на скамейку». При этом не объясняя, почему они не играют.

Нельзя прийти и сказать: «Лэмпард, Терри – вы вне команды». Это не сработает, тебе нужно, чтобы такие ребята были рядом. Андре поступил иначе.

Мы знаем, как заставить тренера уйти. Избавиться от него было легко. Просто проиграй пару матчей и позвони владельцу.

Для Романа Абрамовича мы были важнейшими людьми в клубе. Так и должно быть, футболисты важнее тренера. Игроки должны быть счастливы», – рассказал Микел.

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Источник: Metro

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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1740599461
Две игры всего и Семаку хана тогда. Не давайте читать это игрокам Зенита…
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