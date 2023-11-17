Оби Микел рассказал, кого «Челси» боялся больше – Месси или Роналду

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал о разнице в подготовке к матчам против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Сравнивать тут нечего. Для меня Лео словно с другой планеты. План на матч против него заключался в том, чтобы просто бить его, потому что отобрать мяч было невозможно. Ты думаешь, что уже отобрал, а Месси уже испарился.

А про Криштиану мы говорили: «А, Эшли Коул с ним справится». Вот и все», – рассказал Оби Микел на ютуб-канале Рио Фердинанда.

Месси с «Барселоной» проходил «Челси» в Лиге чемпионов.

Роналду выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.

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