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    Микел ушел из «Трабзонспора» из-за отсутствия паузы в чемпионате Турции. Турнир приостановили через два дня

    Полузащитник Джон Оби Микел объяснил, почему он решил покинуть «Трабзонспор».

    «Клуб был очень расстроен из-за этой ситуации. Меня вызвали пообщаться с президентом в его кабинете один на один. Он попросил меня убрать пост в соцсетях [об отказе играть в условиях коронавируса]. Я сказал, что не собираюсь этого делать. Это мое мнение и я могу его высказывать. Мы живем в свободном мире.

    Я тоже хотел выиграть чемпионат, но на данный момент мы должны думать о том, что важнее – спасение человеческих жизней. Я хочу любыми способами помочь победить этот вирус. Я не чувствую, что в такой период нам стоит играть в футбол. УЕФА сделала паузу. Почему в Турции продолжают играть? Это совсем неправильно.

    Но в «Трабзонспоре» имели другую точку зрения. Как по мне, им все равно. Я сообщил клубу о готовности отказаться от своего контракта, чтобы быть со своей семьей, помогать миру. Ведь все должны оставаться дома в это время. Вернуться в «Трабзонспор»? Без шансов», – сказал нигериец.

    • Микел выступал за «Трабзонспор» с июня прошлого года и провел 27 матчей во всех турнирах.
    • Чемпионат Турции приостановили спустя два дня после ухода хавбека.

    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +563

      Valeron2790 19 минут назад

      Ссышь ты просто, помощник мира. Надоели со своим нытьём, зажравшиеся твари. Помогают миру врачи которые борются с этим спасая чужие жизни и рискуя своими. А ты сучло хочешь дома сидеть, да бабки по контракту получать. Кроме того, в мире есть масса людей, которые рискуют куда больше тебя, козла.

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