Микел ушел из «Трабзонспора» из-за отсутствия паузы в чемпионате Турции. Турнир приостановили через два дня

Полузащитник Джон Оби Микел объяснил, почему он решил покинуть «Трабзонспор».

«Клуб был очень расстроен из-за этой ситуации. Меня вызвали пообщаться с президентом в его кабинете один на один. Он попросил меня убрать пост в соцсетях [об отказе играть в условиях коронавируса]. Я сказал, что не собираюсь этого делать. Это мое мнение и я могу его высказывать. Мы живем в свободном мире.

Я тоже хотел выиграть чемпионат, но на данный момент мы должны думать о том, что важнее – спасение человеческих жизней. Я хочу любыми способами помочь победить этот вирус. Я не чувствую, что в такой период нам стоит играть в футбол. УЕФА сделала паузу. Почему в Турции продолжают играть? Это совсем неправильно.

Но в «Трабзонспоре» имели другую точку зрения. Как по мне, им все равно. Я сообщил клубу о готовности отказаться от своего контракта, чтобы быть со своей семьей, помогать миру. Ведь все должны оставаться дома в это время. Вернуться в «Трабзонспор»? Без шансов», – сказал нигериец.