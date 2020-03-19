Чемпионат Турции приостановлен в связи с коронавирусом

Турецкая футбольная Суперлига приостановлена в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. Об этом сказал министр спорта Турции Мухаррем Касапоглу.
Решение было принято по просьбе игроков и тренеров и распространяется на баскетбольную и волейбольную лиги. Сейчас единственной страной в Европе, не остановившей внутренний чемпионат, остается Белоруссия.
- На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.
- В чемпионате Турции лидирует «Трабзонспор». Следом разместились «Истанбул Башакшехир» и «Галатасарай».
Источник: Reuters