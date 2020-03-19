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Чемпионат Турции приостановлен в связи с коронавирусом

19 марта 2020, 18:20
9

Турецкая футбольная Суперлига приостановлена в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. Об этом сказал министр спорта Турции Мухаррем Касапоглу.

Решение было принято по просьбе игроков и тренеров и распространяется на баскетбольную и волейбольную лиги. Сейчас единственной страной в Европе, не остановившей внутренний чемпионат, остается Белоруссия.

Источник: Reuters
Турция. Суперлига
Комментарии (9)
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Hektor 84
1584631618
Странно еще не давно они предлагали евро провести у себя.
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FanatSerj
1584632467
Ну по болеем за батьку )))
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bset
1584632938
А потом Лукашенко удивляется, что Россия границы закрывает. Просто кто-то во главе страны не верит, что этот вирус существует, отсюда все проблемы.
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Иван_Невский
1584634938
и турки продавились.
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Oebennahar
1584635798
И эти слабаки сдались. Беларусь рулит !
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Владислав Vlad
1584640418
Вообще СМИ не правильно подаёт новости. Правильно будет так - Чемпионаты приостановлены в связи с ПАНИКОЙ от коронавируса.
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zigbert
1584710570
Давно пора приостанавливать. Белорусам тоже пора закрываться.
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