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    Чемпионат Турции приостановлен в связи с коронавирусом

    Турецкая футбольная Суперлига приостановлена в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. Об этом сказал министр спорта Турции Мухаррем Касапоглу.

    Решение было принято по просьбе игроков и тренеров и распространяется на баскетбольную и волейбольную лиги. Сейчас единственной страной в Европе, не остановившей внутренний чемпионат, остается Белоруссия.

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Oebennahar 6 минут назад

      И эти слабаки сдались. Беларусь рулит !

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      Рейтинг: +2235

      Иван_Невский 20 минут назад

      и турки продавились.

      0
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      Рейтинг: +13887

      bset 54 минуты назад

      А потом Лукашенко удивляется, что Россия границы закрывает. Просто кто-то во главе страны не верит, что этот вирус существует, отсюда все проблемы.

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      Рейтинг: +6305

      FanatSerj 1 час назад

      Ну по болеем за батьку )))

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      Рейтинг: +1617

      Hektor 84 1 час назад

      Странно еще не давно они предлагали евро провести у себя.

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