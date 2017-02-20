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Кутепов не готов играть за «Челси»

20 февраля 2017, 07:45
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что пока не готов к уровню, который показывают футболисты в английской Премьер-лиге, отметив их атлетичную и техническую подготовку.

– Андрей Тихонов ездил на просмотр в «Саутгемптон». Поражался пивным животам английских футболистов. Вы побывали на стажировке в «Челси»…

– Я тоже удивлялся – но другому. Насколько люди там собраны стройные, подтянутые и мощные. При этом техника у каждого на высочайшем уровне. Другой футбольный мир.

– Самый накачанный – Анелька?

– Анелька крепкий, Оби Микел тоже. Но круче всех Эссьен, это вообще одни мускулы. Вообще не сдвинуть с места. Круче, чем Анелька. А знаете, почему?

– Халк говорил – вообще не качался. От природы такой.

– Эти упивались работой над собой. Дверь из столовой вела сразу в тренажерный зал.

– Однажды попробовав футбол такого уровня, всю жизнь мечтаешь оказаться там?

– Это правда. Где-то глубоко во мне эта мечта живет.

– Карпин говорил не так давно: «Я готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Вы, трезво взглянув на себя, готовы играть в «Челси»?

– Нет. Точно не на том уровне, чтобы даже претендовать. Но в будущем… Я надеюсь!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Саутгемптон Анелька Николя Эссьен Майкл Оби Микел Джон Кутепов Илья Карпин Валерий Тихонов Андрей
Комментарии (7)
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rashidinho
1487569046
светлая голова, здраво мыслит
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oyabun
1487569472
Здорово, когда наши футболисты реально оценивают свой уровень. Не то что некоторые Кокоши..
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VIPded
1487575861
Реалист парень. )))
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Docentusa
1487579378
Где Кутепов,а где Челси)))
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16 DeN
1487582548
Ребят а это ведь игрок сборной... ОМГ
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aurora5858
1487589076
А 99 из 100 думают что они суперигроки
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Gullit 76
1487779594
К Челси не готов в Барселону не хочет.Даже не знаю что предложить.
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