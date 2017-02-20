Кутепов не готов играть за «Челси»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что пока не готов к уровню, который показывают футболисты в английской Премьер-лиге, отметив их атлетичную и техническую подготовку.
– Андрей Тихонов ездил на просмотр в «Саутгемптон». Поражался пивным животам английских футболистов. Вы побывали на стажировке в «Челси»…
– Я тоже удивлялся – но другому. Насколько люди там собраны стройные, подтянутые и мощные. При этом техника у каждого на высочайшем уровне. Другой футбольный мир.
– Самый накачанный – Анелька?
– Анелька крепкий, Оби Микел тоже. Но круче всех Эссьен, это вообще одни мускулы. Вообще не сдвинуть с места. Круче, чем Анелька. А знаете, почему?
– Халк говорил – вообще не качался. От природы такой.
– Эти упивались работой над собой. Дверь из столовой вела сразу в тренажерный зал.
– Однажды попробовав футбол такого уровня, всю жизнь мечтаешь оказаться там?
– Это правда. Где-то глубоко во мне эта мечта живет.
– Карпин говорил не так давно: «Я готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Вы, трезво взглянув на себя, готовы играть в «Челси»?
– Нет. Точно не на том уровне, чтобы даже претендовать. Но в будущем… Я надеюсь!