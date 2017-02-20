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    Кутепов не готов играть за «Челси»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что пока не готов к уровню, который показывают футболисты в английской Премьер-лиге, отметив их атлетичную и техническую подготовку.

    – Андрей Тихонов ездил на просмотр в «Саутгемптон». Поражался пивным животам английских футболистов. Вы побывали на стажировке в «Челси»…

    – Я тоже удивлялся – но другому. Насколько люди там собраны стройные, подтянутые и мощные. При этом техника у каждого на высочайшем уровне. Другой футбольный мир.

    – Самый накачанный – Анелька?

    – Анелька крепкий, Оби Микел тоже. Но круче всех Эссьен, это вообще одни мускулы. Вообще не сдвинуть с места. Круче, чем Анелька. А знаете, почему?

    – Халк говорил – вообще не качался. От природы такой.

    – Эти упивались работой над собой. Дверь из столовой вела сразу в тренажерный зал.

    – Однажды попробовав футбол такого уровня, всю жизнь мечтаешь оказаться там?

    – Это правда. Где-то глубоко во мне эта мечта живет.

    – Карпин говорил не так давно: «Я готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Вы, трезво взглянув на себя, готовы играть в «Челси»?

    – Нет. Точно не на том уровне, чтобы даже претендовать. Но в будущем… Я надеюсь!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 07:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 19:06

      К Челси не готов в Барселону не хочет.Даже не знаю что предложить.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 февраля 2017, 14:11

      А 99 из 100 думают что они суперигроки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 20 февраля 2017, 12:22

      Ребят а это ведь игрок сборной... ОМГ

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 февраля 2017, 11:29

      Где Кутепов,а где Челси)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 февраля 2017, 10:31

      Реалист парень. )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 20 февраля 2017, 08:44

      Здорово, когда наши футболисты реально оценивают свой уровень. Не то что некоторые Кокоши..

      5
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 20 февраля 2017, 08:37

      светлая голова, здраво мыслит

      5
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