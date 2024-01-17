Микел объяснил, почему Месси больше заслужил награду The Best, чем Холанд

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел продолжает настаивать на том, что Лионеля Месси стоило признать лучшим игроком 2023 года из-за его победы на ЧМ-2022.

«Холанд был лучшим, потому что победа на ЧМ не учитывалась в 2023 году? Я этого не понимаю.

Холанд – великолепный футболист, но он играет за «Манчестер Сити». Это команда, которая создает моменты, забивает голы и выигрывает матчи. Они знают, как побеждать без Холанда.

Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю», – сказал Микел.