Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терри об уходе Микела: «Желаю легенде всего хорошего»

    Капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал трансфер полузащитника Джона Оби Микела в «Тяньцзинь Тэда».

    «Хочу пожелать этому легендарному человеку и игроку всего хорошего в Китае. Больно видеть, как такие «старики» уходят. Буду скучать как на поле, так и за его пределами. Люблю тебя, Оби. Удачи», — написал защитник у себя в Instagram.

    29-летний Микел стал игроком «Челси» в 2006-м году. В общей сложности нигериец провел в клубе 10 с половиной лет.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11