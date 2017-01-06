Терри об уходе Микела: «Желаю легенде всего хорошего»

Капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал трансфер полузащитника Джона Оби Микела в «Тяньцзинь Тэда».

«Хочу пожелать этому легендарному человеку и игроку всего хорошего в Китае. Больно видеть, как такие «старики» уходят. Буду скучать как на поле, так и за его пределами. Люблю тебя, Оби. Удачи», — написал защитник у себя в Instagram.

29-летний Микел стал игроком «Челси» в 2006-м году. В общей сложности нигериец провел в клубе 10 с половиной лет.