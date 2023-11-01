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    Экс-футболист «Челси» рассказал о драке Это'О с Де Брюйне

    Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел раскрыл подробности конфликта между Самуэлем Это'О и Кевином Де Брюйне во время сезона-2013/14.

    Камерунец и бельгиец подрались на тренировке. Команду тогда возглавлял Жозе Моуринью.

    «Тогда Де Брюйне не особо горел желанием тренироваться. Он всегда ходил с опущенной головой, казался злым и обиженным на весь мир.

    Я думаю, это происходило из-за того, что он не проходил в состав. Кевин был похож на ребeнка, который пришeл на детскую площадку, но никто не хотел с ним играть.

    Однажды Это′О раскритиковал его, у них завязалась серьeзная драка на тренировке. Всe случилось из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть Самуэль. Тогда они очень сильно поругались», – рассказал Микел.

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    Источник: Daily Mail

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    01.11.2023 00:44
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