Экс-футболист «Челси» рассказал о драке Это'О с Де Брюйне

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел раскрыл подробности конфликта между Самуэлем Это'О и Кевином Де Брюйне во время сезона-2013/14.

Камерунец и бельгиец подрались на тренировке. Команду тогда возглавлял Жозе Моуринью.

«Тогда Де Брюйне не особо горел желанием тренироваться. Он всегда ходил с опущенной головой, казался злым и обиженным на весь мир.

Я думаю, это происходило из-за того, что он не проходил в состав. Кевин был похож на ребeнка, который пришeл на детскую площадку, но никто не хотел с ним играть.

Однажды Это′О раскритиковал его, у них завязалась серьeзная драка на тренировке. Всe случилось из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть Самуэль. Тогда они очень сильно поругались», – рассказал Микел.