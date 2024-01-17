Микел – о The Best для Месси: «Заслуженно: все жаловались, что он не выиграл ЧМ»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.
«Все заслуженно. Месси – с другой планеты. То, как он играет с мячом... Для меня наблюдать за Месси – как смотреть за игрой Федерера в теннис.
Это хороший способ проводить этих парней [Месси и Роналду]», – сказал Микел.
Нигерийцу напомнили, что лучшего определяли за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, то есть после завершения ЧМ-2022.
«Думаю ли я, что Месси сделал больше Холанда на этом отрезке? Думаю, да. Все постоянно жаловались, что он не выиграл чемпионат мира с Аргентиной, а он выиграл ЧМ в тот же год, что и Кубок Америки», – добавил Микел, допустив ошибку касательно сроков проведения ЧМ-2022 и Кубка Америки, пауза между которыми составила полтора года.
- Месси опередил в голосовании Холанда и Мбаппе.
- Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
- Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».