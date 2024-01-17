Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Микел – о The Best для Месси: «Заслуженно: все жаловались, что он не выиграл ЧМ»

    Микел – о The Best для Месси: «Заслуженно: все жаловались, что он не выиграл ЧМ»

    Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел согласился с признанием Лионеля Месси игроком года по версии ФИФА.

    «Все заслуженно. Месси – с другой планеты. То, как он играет с мячом... Для меня наблюдать за Месси – как смотреть за игрой Федерера в теннис.

    Это хороший способ проводить этих парней [Месси и Роналду]», – сказал Микел.

    Нигерийцу напомнили, что лучшего определяли за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, то есть после завершения ЧМ-2022.

    «Думаю ли я, что Месси сделал больше Холанда на этом отрезке? Думаю, да. Все постоянно жаловались, что он не выиграл чемпионат мира с Аргентиной, а он выиграл ЧМ в тот же год, что и Кубок Америки», – добавил Микел, допустив ошибку касательно сроков проведения ЧМ-2022 и Кубка Америки, пауза между которыми составила полтора года.

    • Месси опередил в голосовании Холанда и Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Аргентинец не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

    Новости по теме
    Дзюба возмущен тем, что Месси признали лучшим игроком 2023 года 12
    Уткин объяснил, почему Месси вновь выбрали лучшим игроком в мире 1
    Семин ответил, заслужил ли Месси звание лучшего игрока 2023 года
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+