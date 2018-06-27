Микел – о матче с Аргентиной: «Спросил арбитра, почему он не поставил пенальти. Он ответил, что не знает»

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел поделился мнением об эпизоде в конце второго тайма матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Аргентины (1:2).

«На мой взгляд, это был чистый пенальти. Если вы возьмете игру Португалии вчера, то сегодняшний эпизод даже близко не стоял к этому. Сегодня было хуже. Мы посмотрели эпизод в раздевалке, это чистая игра рукой.

Арбитр посмотрел повтор, он сказал, что мяч попал в руку. Я спросил, почему он не поставил пенальти, и он ответил, что не знает», – сказал Микел.

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины