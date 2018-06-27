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  • Микел – о матче с Аргентиной: «Спросил арбитра, почему он не поставил пенальти. Он ответил, что не знает»

Микел – о матче с Аргентиной: «Спросил арбитра, почему он не поставил пенальти. Он ответил, что не знает»

27 июня 2018, 00:57
19

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел поделился мнением об эпизоде в конце второго тайма матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Аргентины (1:2).

«На мой взгляд, это был чистый пенальти. Если вы возьмете игру Португалии вчера, то сегодняшний эпизод даже близко не стоял к этому. Сегодня было хуже. Мы посмотрели эпизод в раздевалке, это чистая игра рукой.

Арбитр посмотрел повтор, он сказал, что мяч попал в руку. Я спросил, почему он не поставил пенальти, и он ответил, что не знает», – сказал Микел.

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

Источник: BBC
Чемпионат мира Аргентина Нигерия Оби Микел Джон
Комментарии (19)
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ВикторВВ
1530050854
Совсем не это он тебе ответил)) Арбитр сказал что «мячь попал в руку от головы защитника» Не рука нашла мячь, а мячь руку!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1530052499
А жирно не было бы 2 пенка в одном тайме? Может стоило попробовать с игры забить, а не у судьи второй пенок выпрашивать, может Аргентина и прошла с трудом ну в этом матче они были лучше.
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DeStar
1530053833
ой ну прямо так и ответил - не знаю. В принципе на усмотрение. думаю хотел бы - поставил. Но 2 пеналя внатуре жирно, ибо 2 пеналя под вопросом. ТАм скорее первого не было , чем второго.
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loko-the_best
1530059606
Дауны ниже. Один пишет "мячь", другого за расизм сжечь надо, третьи пишут "жирно не будет?" Если бы вы не ссали кипятком с Месси, то согласились бы, что это чистейший пенальти, сомневаться в нем нет смысла, в первом ещё есть сомнения, второй чистый. Мяч от головы упал в выставленную руку и сменил траекторию. Если эту игру рукой не считать нарушением, то какую? Скоро нарушение будет, если прям в руки взял мяч и бросил его вперёд своему игроку. Просто судья испугался, что его съедят потом за то, что он дал 2 пенальти и отправил домой Месси. Эта сборная Аргентины, именно сегодняшняя не заслуживала плей-офф так, как заслужила Нигерия. Все моменты должны судиться в обе стороны одинаково. Если не Франция, то Хорватия даст им мощный пинок под зад. Посыпались дисы.
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GoldPlayFIFARus9
1530062002
Не балаболь Микел, он в тот же момент когда не поставил пенальти пол минуты объяснял это,что защитник сыграл головой,и от головы мяч отскочил в руку,расстояние буквально 20-30 сантиметров, у него не было вообще никаких вариантов убрать руку,разве что отрезать её себе. И после этого отскока мяч удобно лёг на ногу нигерийцу,если бы не рука,то возможно вообще у них и момента бы не было﻿
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Avaretz
1530076930
Лжешь, даже я понял что он показал, а показал он что ему в руку попало рикошетом от его же руки, соответственно не умышленная
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momwig_
1530080544
И Микел врет (типичная африканская "хитрость"), и арбитр прав. Рикошет от головы, плюс попадание мяча в руку только создало Нигерии момент, а так бы улетел в поле, борьбу-то Рохо выиграл. Играть надо до конца, а не метаться по полю как распуганные львом антилопы.
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O-Z
1530085481
Согласен пенальти был. Нигерия топ была вчера по сравнению с друзьями месси.
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ARTHUR19
1530090088
Во-первых, мяч фактически уходил из штрафной а не шел в сторону ворот. Во-вторых, мяч попал в руку в воздухе и руку невозможно было убрать. В-третьих, 9 номер продолжил играть в футбол, и мяч остался у него, у него была попытка нанести удар и забить гол, он ведь продолжил играть в футбол, а когда понял что не забил, сразу стал апеллировать к арбитру. Вопрос а не жирно ли? В-четвертых, 1 пенальти тоже спорный, Нигерия хочет бить сомнительные пенальти, а не предпочитает играть в футбол. Если за 2 игры им ничего не удалось показать, то не нужно говорить что в 3 игре их убил арбитр и из-за этого им не удалось пройти дальше.
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zigbert
1530170923
Надо было забивать с игры а не выпрашивать пенальти.
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