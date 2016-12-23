Агент: «Уход Микела в январе очень вероятен»

Джон Шитту, агент нигерийского полузащитника «Челси» Джона Оби Микела, прояснил будущее своего клиента.

«Скорее всего, Микел покинет «Челси» в январе. Им заинтересовано много клубов. Ранее мы вели переговоры с «Миланом», но есть и варианты с другими командами Серии А. Не буду называть имен, но с нами связывались многие итальянские клубы. Кроме того, есть предложения из Испании, Германии и Китая», — заявил Шитту.

Напомним, сегодня состоялся трансфер хавбека «Челси» Оскара в китайский «Шанхай СИПГ». Сумма перехода составила 52 миллиона фунтов.