Экс-полузащитник «Челси» Микел объявил о завершении карьеры

Нигерийский хавбек Джон Оби Микел закончил профессиональную карьеру.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя профессиональная карьера завершается сегодня.

Очень доволен тем, чего достиг за 20 лет», – написал 35-летний футболист в соцсетях.