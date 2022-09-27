Экс-полузащитник «Челси» Микел объявил о завершении карьеры

Нигерийский хавбек Джон Оби Микел закончил профессиональную карьеру.
«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя профессиональная карьера завершается сегодня.
Очень доволен тем, чего достиг за 20 лет», – написал 35-летний футболист в соцсетях.
- Микел наиболее известен по выступлениям за «Челси» с 2006 по 2017 год.
- С лондонской командой он выиграл 11 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и Лигу чемпионов.
- За сборную Нигерии полузащитник провел 90 матчей и забил 6 голов. Обладатель Кубка африканских наций-2013.
Источник: «Бомбардир»