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    Экс-полузащитник «Челси» Микел объявил о завершении карьеры

    Нигерийский хавбек Джон Оби Микел закончил профессиональную карьеру.

    «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Моя профессиональная карьера завершается сегодня.

    Очень доволен тем, чего достиг за 20 лет», – написал 35-летний футболист в соцсетях.

    • Микел наиболее известен по выступлениям за «Челси» с 2006 по 2017 год.
    • С лондонской командой он выиграл 11 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ и Лигу чемпионов.
    • За сборную Нигерии полузащитник провел 90 матчей и забил 6 голов. Обладатель Кубка африканских наций-2013.

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    Источник: «Бомбардир»

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