Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»

Главный тренер Иордании Джамал Селлами оценил уровень игроков сборной России.

Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.

Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

Иордания сыграет на ЧМ-2026.

«Сегодня выпал хороший шанс потренироваться со сборной России. Игра проходила относительно в нашу пользу, но получилась ничья. У нас были моменты, где мы сыграли хорошо. Я рад футболу наших игроков. Они были готовы.

У нас было много шансов забить гол в первом тайме, но во втором Россия провела замены, и у нас возникли затруднения. Россия – сильная команда. Все игроки у этой сборной – выдающиеся», – сказал Селлами.