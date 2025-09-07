Семак прокомментировал ничью России с Иорданией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей России и Иордании.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Следующий соперник – Катар (18:15 мск).

Иордания – участник ЧМ-2026.

«Игра сложная получилась с Иорданией. Главное, что ребята сыграли. Для тренера важно, чтобы все футболисты, которые уезжают в национальные команды, получали игровую практику. Тренировочный процесс, естественно, сложно строить для тренера сборной, но по игровой практике – мы хотели, чтобы все находились в тонусе. По качеству – конечно, ждали победы в этом матче, играли дома, но Иордания оказалась крепким соперником, который в этот день на протяжении большей части матча играл на равных со сборной России.

Скорее всего, результат закономерен. Это показатель того, насколько готовы команды на сегодняшний день. Ничего страшного и плохого нет. Мы сами играли на сборах два матча с Иорданией, знаем эту крепкую команду», – сказал Семак.