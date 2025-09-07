Кафанов оценил игру спартаковца Максименко в матче с Иорданией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре спартаковца Александра Максименко против Иордании (0:0).

«Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и «Спартак», и сборную. Ни одной помарочки в передачах. Даже там, где игроки допускали ошибки, он давал качественную передачу. К нему не было претензий», – сказал Кафанов.