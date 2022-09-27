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Джон Оби Микел
Главные новости
Хет-трик Дзюбы, скандал в матче «Спартак» – «Урал» и другие новости дня
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
4
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
9
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
7
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
10
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:31
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
11
20:55
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⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
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«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Джон Оби Микел - новости
#12 | Полузащитник
Имя
Джон
Фамилия
Оби Микел
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
22 апреля 1987 (35 лет)
Рост
188
Вес
79
Стоимость:
€ 1,20
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27 сентября 2022
18:18
Экс-полузащитник «Челси» Микел объявил о завершении карьеры
16 августа 2020
16:56
Победитель Лиги чемпионов Оби Микел завтра подпишет контракт с клубом Чемпионшипа «Сток Сити»
25 июня 2020
18:52
Lance: Оби Микел отказал «Крыльям», самарцы предлагали ему 1,2 миллиона в год
4
19 марта 2020
22:00
Микел ушел из «Трабзонспора» из-за отсутствия паузы в чемпионате Турции. Турнир приостановили через два дня
1
17 марта 2020
23:40
«Трабзонспор» расторг контракт с экс-полузащитником «Челси» Микелом
1 июля 2019
12:25
Оби Микел стал игроком «Трабзонспора»
1
24 января 2019
14:40
Фото
Оби Микел вернулся в Англию и подписал контракт с «Мидлсбро»
2
3 июля 2018
16:12
Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»
9
27 июня 2018
00:57
Микел – о матче с Аргентиной: «Спросил арбитра, почему он не поставил пенальти. Он ответил, что не знает»
19
13 июня 2018
21:11
Оби Микел: «Нам очень поможет, что Муса выступает в России»
2
19 декабря 2017
08:31
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
20 февраля 2017
07:45
Кутепов не готов играть за «Челси»
7
6 января 2017
20:14
Фото
Терри об уходе Микела: «Желаю легенде всего хорошего»
09:04
Фото
Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда»
7
5 января 2017
16:50
Оби Микел может присоединиться к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
3 января 2017
15:28
Спортивный директор «Валенсии»: «Микел обещал подумать над переходом в наш клуб»
2 января 2017
16:44
Оби Микел согласовал контракт с «Валенсией»
1
14:44
Директор «Валенсии»: «Микел подумает о переходе в наш клуб»
31 декабря 2016
16:51
Руководство «Марселя» выделило 75 миллионов на трансферы
28 декабря 2016
10:13
Оби Микел может продолжить карьеру в «Валенсии»
1
23 декабря 2016
23:06
Агент: «Уход Микела в январе очень вероятен»
1
19 декабря 2016
21:38
Микел: «Не обменял бы бронзовую медаль Олимпиады на место в стартовом составе «Челси»
18 декабря 2016
07:16
Микел ведет переговоры с «Марселем»
1 декабря 2016
12:12
«Валенсия» проявляет интерес к Оби Микелу
26 ноября 2016
06:41
В «Челси» готовы расстаться с Оби Микелом
17 ноября 2016
12:19
«Марсель» не готов платить Оби Микелу 4 миллиона
1
16 ноября 2016
14:17
«Челси» готов продать Фабрегаса, Ивановича и Микела ради хавбека «Интера»
1
11 ноября 2016
20:00
Главный тренер Нигерии: «Оби Микел наказан за участие в Олимпиаде»
1
8 ноября 2016
06:41
Оби Микел может перейти в «Марсель»
29 октября 2016
18:46
«Челси» намерен расстаться с Микелом
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