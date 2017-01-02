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    Оби Микел согласовал контракт с «Валенсией»

    По информации Owngoalnigeria, хавбек «Челси» Джон Оби Микел в ближайшее время сменит клубную прописку. Нигериец достиг договоренности с «Валенсией» по условиям личного контракта. Как сообщает источник, 29-летний игрок заключит с «летучими мышами» договор сроком на четыре года, при этом достанется он испанскому клубу бесплатно, несмотря на то, что его действующее соглашение с синими истекает лишь по завершении нынешнего сезона.

    В число претендентов на Оби Микела также входили «Шанхай СИПГ», «Марсель», «Милан» и «Интер». В текущем розыгрыше АПЛ футболист не провел ни единого матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2017 16:44
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