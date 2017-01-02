Оби Микел согласовал контракт с «Валенсией»

По информации Owngoalnigeria, хавбек «Челси» Джон Оби Микел в ближайшее время сменит клубную прописку. Нигериец достиг договоренности с «Валенсией» по условиям личного контракта. Как сообщает источник, 29-летний игрок заключит с «летучими мышами» договор сроком на четыре года, при этом достанется он испанскому клубу бесплатно, несмотря на то, что его действующее соглашение с синими истекает лишь по завершении нынешнего сезона.

В число претендентов на Оби Микела также входили «Шанхай СИПГ», «Марсель», «Милан» и «Интер». В текущем розыгрыше АПЛ футболист не провел ни единого матча.