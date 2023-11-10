Бывший игрок «Челси» рассказал, как Абрамович пытался спасти похищенного отца во время ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал историю о Романе Абрамовиче. Бывший владелец лондонского клуба пытался помочь спасти похищенного отца футболиста.

«Отца похитили, когда я выступал за сборную на чемпионате мира в России. Мы должны были играть с Аргентиной в последнем матче группового этапа.

Момню, как Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что знаю, что, если я пришлю людей, то смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать. Он ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне сделать это», – сказал Оби Микел.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 год.

Абрамович купил клуб в 2003-м. Весной 2022 года он продал «Челси».

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