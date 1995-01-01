Бывший игрок «Челси» рассказал, как Абрамович пытался спасти похищенного отца во время ЧМ-2018

История от Оби Микела.

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал историю о Романе Абрамовиче. Бывший владелец лондонского клуба пытался помочь спасти похищенного отца футболиста.

«Отца похитили, когда я выступал за сборную на чемпионате мира в России. Мы должны были играть с Аргентиной в последнем матче группового этапа.

Момню, как Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что знаю, что, если я пришлю людей, то смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать. Он ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне сделать это», – сказал Оби Микел.