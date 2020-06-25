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  • Lance: Оби Микел отказал «Крыльям», самарцы предлагали ему 1,2 миллиона в год

Lance: Оби Микел отказал «Крыльям», самарцы предлагали ему 1,2 миллиона в год

25 июня 2020, 18:52
4

«Крылья Советов» были заинтересованы в трансфере полузащитника Джона Оби Микела, утверждает Lance.

Самарский клуб связался с представителями игрока через японскую компанию-посредника. «Крылья» предложили хабвеку контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро, но Оби Микел отказал, сказав, что ждет предложения от «Ботафого».

В марте нигериец расторг контракт с «Трабзонспором», опасаясь играть в период пандемии коронавируса. В Турции чемпионат тогда еще не был приостановлен, его прервали спустя два дня после ухода Оби Микела из клуба.

Игрок известен по выступлениям за «Челси», в котором пробыл с 2006 по 2017 год. Также он играл в «Тяньцзинь Тэда» и «Мидлсбро».

Источник: Lance

Бразильский новостной портал о спорте.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оби Микел Джон
Комментарии (4)
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acor94
1593102438
Лучше бы Менье бесплатно подписали, тоже свободным трансфером валялся
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Ганнибал Лектор
1593105092
Ну так лет через 15 и Тамбов попробует купить Месси)
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