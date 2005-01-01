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    Lance: Оби Микел отказал «Крыльям», самарцы предлагали ему 1,2 миллиона в год

    «Крылья Советов» были заинтересованы в трансфере полузащитника Джона Оби Микела, утверждает Lance.

    Самарский клуб связался с представителями игрока через японскую компанию-посредника. «Крылья» предложили хабвеку контракт с зарплатой в 1,2 миллиона евро, но Оби Микел отказал, сказав, что ждет предложения от «Ботафого».

    В марте нигериец расторг контракт с «Трабзонспором», опасаясь играть в период пандемии коронавируса. В Турции чемпионат тогда еще не был приостановлен, его прервали спустя два дня после ухода Оби Микела из клуба.

    Игрок известен по выступлениям за «Челси», в котором пробыл с 2006 по 2017 год. Также он играл в «Тяньцзинь Тэда» и «Мидлсбро».

    Источник: Lance

    Бразильский новостной портал о спорте.

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      i10 34 минуты назад

      Если делаете ставки -> portal-bets.ru

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      Рейтинг: +1642

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      Ну так лет через 15 и Тамбов попробует купить Месси)

      0
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      Рейтинг: +1240

      acor94 1 час назад

      Лучше бы Менье бесплатно подписали, тоже свободным трансфером валялся

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