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    Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»

    Полузащитник сборной Нигерии Микел Джон Оби заявил, что неизвестные похитили его отца в день матча с Аргентиной (1:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

    «Я был в замешательстве. Я не знал, что делать, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев.

    Для начала мне пришлось выбросить это из головы и пойти представлять свою страну. Мне сообщили, что они немедленно застрелят моего отца, если я обращусь к властям или расскажу кому-нибудь.

    Я не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для него или остальной команды в день такой важной игры. Так что, как бы я не хотел обсудить это с тренером, я не мог этого сделать», – сказал Оби.

    Полиция освободила отца футболиста в понедельник, 2 июля. Это уже второй случай с похищением Па Майкла Оби. Впервые он попал в такую же ситуацию в 2011 году. Тогда на его освобождение потребовалось 10 дней.

    Источник: ESPN

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    03.07.2018 16:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -1

      kaop97 3 июля 2018, 18:49

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 июля 2018, 17:48

      по мне так полная глупость выбирать большинство вместо родных.Кроме родных тебя никто и не вспомнит из этих 180 млн.

      2
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 3 июля 2018, 17:23

      Во времена Шеварнадзе был похщен и убит брат Кахи Каладзе, известного игрока Динамо Киев и Милана.
      Каха безуспешно добивался расследования, скрепя сердце вернулся в сборную,
      продолжил играть за Грузию, теперь политик.
      Ни хрена себе 180 миллионов нигерийцев !

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 3 июля 2018, 17:09

      Нигерия очень жесткая страна

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 17:03

      а нахера то крали? что хотели? Выкуп аль еще чего?

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 3 июля 2018, 17:01

      Жесть ,мир жесток !!!

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 июля 2018, 16:39

      2ой раз уже украли.

      1
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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 3 июля 2018, 16:34

      Это Марадона его украл)) Оказалось зря-отца Мбаппе украсть не смог))

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 16:27

      Выкуп хотели?...

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