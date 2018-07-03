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  • Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»

Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»

3 июля 2018, 16:12
9

Полузащитник сборной Нигерии Микел Джон Оби заявил, что неизвестные похитили его отца в день матча с Аргентиной (1:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

«Я был в замешательстве. Я не знал, что делать, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев.

Для начала мне пришлось выбросить это из головы и пойти представлять свою страну. Мне сообщили, что они немедленно застрелят моего отца, если я обращусь к властям или расскажу кому-нибудь.

Я не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для него или остальной команды в день такой важной игры. Так что, как бы я не хотел обсудить это с тренером, я не мог этого сделать», – сказал Оби.

Полиция освободила отца футболиста в понедельник, 2 июля. Это уже второй случай с похищением Па Майкла Оби. Впервые он попал в такую же ситуацию в 2011 году. Тогда на его освобождение потребовалось 10 дней.

Источник: ESPN
Чемпионат мира Аргентина Нигерия Оби Микел Джон
Комментарии (9)
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KOLBIS
1530624449
Выкуп хотели?...
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ZIDAN06
1530624892
Это Марадона его украл)) Оказалось зря-отца Мбаппе украсть не смог))
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iBragim2102
1530625165
2ой раз уже украли.
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Берёза В.
1530626470
Жесть ,мир жесток !!!
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FanatSerj
1530626592
а нахера то крали? что хотели? Выкуп аль еще чего?
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InterMilLano1908
1530626960
Нигерия очень жесткая страна
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ROMAN63new
1530627816
Во времена Шеварнадзе был похщен и убит брат Кахи Каладзе, известного игрока Динамо Киев и Милана. Каха безуспешно добивался расследования, скрепя сердце вернулся в сборную, продолжил играть за Грузию, теперь политик. Ни хрена себе 180 миллионов нигерийцев !
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3a zenit
1530629315
по мне так полная глупость выбирать большинство вместо родных.Кроме родных тебя никто и не вспомнит из этих 180 млн.
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kaop97
1530632986
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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