Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»

Полузащитник сборной Нигерии Микел Джон Оби заявил, что неизвестные похитили его отца в день матча с Аргентиной (1:2) в третьем туре группового этапа ЧМ-2018.

«Я был в замешательстве. Я не знал, что делать, но в конце концов понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев.

Для начала мне пришлось выбросить это из головы и пойти представлять свою страну. Мне сообщили, что они немедленно застрелят моего отца, если я обращусь к властям или расскажу кому-нибудь.

Я не хотел обсуждать это с тренером, потому что не хотел, чтобы мой вопрос стал отвлекающим фактором для него или остальной команды в день такой важной игры. Так что, как бы я не хотел обсудить это с тренером, я не мог этого сделать», – сказал Оби.

Полиция освободила отца футболиста в понедельник, 2 июля. Это уже второй случай с похищением Па Майкла Оби. Впервые он попал в такую же ситуацию в 2011 году. Тогда на его освобождение потребовалось 10 дней.