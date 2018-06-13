Оби Микел: «Нам очень поможет, что Муса выступает в России»

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Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Африканец надеется на поддержку российских болельщиков.
«Ахмед Муса играл здесь долгое время, потом он ушел и теперь снова вернулся. Я считаю, это нам очень поможет, может быть, большее число болельщиков будут нас поддерживать.
Все может оказаться плюсом на этом турнире, каждая маленькая деталь, мы надеемся использовать их для своей выгоды. Мы с нетерпением ждем, мы знаем, что это будет потрясающий турнир, я надеюсь, болельщики будут приходить и поддерживать команды», – сказал хавбек.
Нигерийцы сыграют в одной группе с Аргентиной, Исландией и Хорватией.