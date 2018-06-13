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    Оби Микел: «Нам очень поможет, что Муса выступает в России»

    Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Африканец надеется на поддержку российских болельщиков.

    «Ахмед Муса играл здесь долгое время, потом он ушел и теперь снова вернулся. Я считаю, это нам очень поможет, может быть, большее число болельщиков будут нас поддерживать.

    Все может оказаться плюсом на этом турнире, каждая маленькая деталь, мы надеемся использовать их для своей выгоды. Мы с нетерпением ждем, мы знаем, что это будет потрясающий турнир, я надеюсь, болельщики будут приходить и поддерживать команды», – сказал хавбек.

    Нигерийцы сыграют в одной группе с Аргентиной, Исландией и Хорватией.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2018 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 июня 2018, 23:05

      прохлопали наши клубы и гребаная федерация, Пермяка Идову, скоро первый официальный матч за сборную и все ... статус легионера, получите-распишитесь...
      надо и КАраваеву гражданство менять, в этот закрытый клубалаган, вызывают только по дружбе, земляков и представителей ВВ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 21:12

      Про Идову забыл шоле?

      0
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