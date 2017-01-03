Спортивный директор «Валенсии»: «Микел обещал подумать над переходом в наш клуб»

Спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч прокомментировал возможность подписания соглашения с полузащитником «Челси» Джоном Оби Микелом, который планирует покинуть лондонский клуб в течение зимнего трансферного окна.

«Что касается «Челси» и ситуации с Микелом, могу сказать, что мы с ним виделись на Рождество. Я сообщил ему о возможности перехода в наш клуб, и он обещал подумать», — цитирует испанца издание Superdeporte.

Напомним, ранее игрока сборной Нигерии связывали с переходом в «Марсель» и «Милан».