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    Спортивный директор «Валенсии»: «Микел обещал подумать над переходом в наш клуб»

    Спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч прокомментировал возможность подписания соглашения с полузащитником «Челси» Джоном Оби Микелом, который планирует покинуть лондонский клуб в течение зимнего трансферного окна.

    «Что касается «Челси» и ситуации с Микелом, могу сказать, что мы с ним виделись на Рождество. Я сообщил ему о возможности перехода в наш клуб, и он обещал подумать», — цитирует испанца издание Superdeporte.

    Напомним, ранее игрока сборной Нигерии связывали с переходом в «Марсель» и «Милан».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 15:28
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