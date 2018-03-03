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    Главный тренер сборной Нигерии навестил Мусу на базе ЦСКА

    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор посетил базу московского ЦСКА, чтобы встретиться с нападающим армейцев Ахмедом Мусой. О беседе со специалистом рассказал в социальной сети сам африканец.

    «Спасибо за визит. В свое время Вы научили меня никогда не сдаваться и постоянно работать над собой. Благодарю Вас», – написал Муса.

    Сборная Нигерии – участник чемпионата мира-2018.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.03.2018 08:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 11:31

      Никто тебе, Муса, пока еще ничего не гарантирует. Прибавлять надо, парень. Чемпионат мира на носу, да и наши надежды надо оправдывать...

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 11:11

      Надеюсь это его воодушевит и он сегодня забьет минимум гол.Удачи,красно-синяя семья и только победы сегодня)))
      ЦСКА всегда будет первым!!!

      3
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 3 марта 2018, 11:02

      Удачи Ахмеду сегодня. Порадуй тренера сборной Нигерии голом.

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