Главный тренер сборной Нигерии навестил Мусу на базе ЦСКА

Никто тебе, Муса, пока еще ничего не гарантирует. Прибавлять надо, парень. Чемпионат мира на носу, да и наши надежды надо оправдывать...
Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор посетил базу московского ЦСКА, чтобы встретиться с нападающим армейцев Ахмедом Мусой. О беседе со специалистом рассказал в социальной сети сам африканец.
«Спасибо за визит. В свое время Вы научили меня никогда не сдаваться и постоянно работать над собой. Благодарю Вас», – написал Муса.
Сборная Нигерии – участник чемпионата мира-2018.
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