Главный тренер сборной Нигерии навестил Мусу на базе ЦСКА

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор посетил базу московского ЦСКА, чтобы встретиться с нападающим армейцев Ахмедом Мусой. О беседе со специалистом рассказал в социальной сети сам африканец.

«Спасибо за визит. В свое время Вы научили меня никогда не сдаваться и постоянно работать над собой. Благодарю Вас», – написал Муса.

Сборная Нигерии – участник чемпионата мира-2018.