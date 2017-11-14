Главный тренер сборной Нигерии: «Доволен дебютом Брайна Идову»

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Аргентины. Нигерийцы выиграли со счетом 4:2.

— За счет чего удалось переломить ход игры во втором тайме?

— Мы имели два разных тайма. Первый тайм был очень тяжелым для нас. Счет был 2:0 не в нашу пользу. Наверное, многие поверили, что матч уже закончен. Но нам удалось вернуться в игру. Важно было забить мяч в первом тайме.

Во втором тайме мы изменили организацию игры. Надо сказать, что наша команда сильна морально, у нас большая воля к победе. Наши защитники начали играть более компактно в центре, крайние защитники начали активно играть на флангах. Мы смогли хорошо выходить в контратаку, действовать в обороне.

— Как оцените дебют Брайана Идову? Как оцените его перспективы попадания в сборную на Чемпионат мира?

— Брайан новичок команды, но он не один такой. У нас 3 новых игрока, и я хотел бы выделить нашего 19-летнего вратаря Озохо. Он отыграл хорошо. Такие матчи специально придуманы, чтобы мы могли оценить новых игроков в команде. У нас 3 игрока, у которых особые отношения с Россией.



Еще это Ахмед Муса и капитан команды. У него связи здесь через семью. Брайан хорошо отыграл, забил гол. Его перспективы зависят от того, как он будет выступать в клубе. Его дебютом я доволен. На его позицию у нас есть другие варианты, поэтому кто будет играть лучше, тот и займет место в составе.

Напомним, Брайн Идову выступает за пермский «Амкар». Матч с Аргентиной — его дебют за национальную команду Нигерии.