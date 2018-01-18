Тренер сборной Нигерии: «Муса возвращается в ЦСКА»

В Нигерии верят, что форвард национальной команды и «Лестера» Ахмед Муса вернется в Россию. Это должно помочь ему быть в форме перед чемпионатом мира-2018.

«Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше», – приводит слова главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора ScoreNigeria.

Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.