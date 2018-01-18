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    Тренер сборной Нигерии: «Муса возвращается в ЦСКА»

    В Нигерии верят, что форвард национальной команды и «Лестера» Ахмед Муса вернется в Россию. Это должно помочь ему быть в форме перед чемпионатом мира-2018.

    «Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше», – приводит слова главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора ScoreNigeria.

    Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 10:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 января 2018, 00:14

      даавно пора!

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 18 января 2018, 22:35

      Ждём домой странника, надеюсь принесет пользу. Всё-таки ждать громких трансферов не стоит походу. Печально. Аренда Мусы это не трансфер, но хоть что-то. Время ещё есть, будем надеяться, что в голове у Гинера просветлеет и кого-то стоящего купит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 января 2018, 19:40

      ждем Ахмеда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 января 2018, 18:32

      Круто!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 января 2018, 16:06

      будет не плохо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 18 января 2018, 15:49

      Мусик нужен..это хорошо..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 января 2018, 15:34

      Давно пора...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2018, 14:52

      Если это правда то ЦСКА можно поопладировать, ну а что, зачем он Лестеру, там он не играет, Ихиеначо то не гирает почти не то что Мусса.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 января 2018, 14:11

      Ждём-с-с-с-с... И уверен, что Гончаренко не будет использовать Мусу в качестве центрфорварда. Ахмеду удобнее играть на фланге, но не на самой бровке. И лучше - справа. Там он наиболее эффективен. Его позицию можно назвать и оттянутым правым форвардом, и атакующим полузащитником, это не принципиально. Не важно, как кошку называть, главное, чтобы мышей ловила!

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 января 2018, 13:30

      А жена Аршавина, в Арарат не переходит? Сколько можно сплетни собирать? Пишите о свершившихся сделках. Хотя если бы Муса вернулся, я был бы рад..

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