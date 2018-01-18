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Тренер сборной Нигерии: «Муса возвращается в ЦСКА»

18 января 2018, 10:31
24

В Нигерии верят, что форвард национальной команды и «Лестера» Ахмед Муса вернется в Россию. Это должно помочь ему быть в форме перед чемпионатом мира-2018.

«Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, потому что там ему очень доверяют, он сможет играть больше», – приводит слова главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора ScoreNigeria.

Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Трансферы Лестер Нигерия ЦСКА Муса Ахмед Рор Гернот
Комментарии (24)
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Татарин за ЦСКА
1516260762
Ждём-с
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volfrik
1516261685
отличная новость, Муса come on!!!
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lek!
1516262630
После нашего чемпа мало кто заиграл , хорошая новость ЦСКА возвращается в гонку , начал приобретать игроков.
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OOOVVV.
1516263352
Хорошая новость, Ахмед соскучился по игре, а в ЦСКА будет практика. Будет забивать, можно будет и выкупить у Лестера.
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Joko21
1516263695
даже не верится. Но новость хорошая
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Бубновский
1516264436
....если это правда, то это самая удачная сделка для всех российских клубов за последние лет 15 точно!...дорого продали и тут же забрали обратно...но уже дешеееевле!!!!...Муса, гоу хоум!!!!!
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King_-666
1516264468
Определёно хорошая новость, но не поспешили ли?!
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vladimir-7
1516265054
Отличная новость, но дождёмся сообщения ПФК ЦСКА.
Ответить
cska-62
1516273899
Ждём-с-с-с-с... И уверен, что Гончаренко не будет использовать Мусу в качестве центрфорварда. Ахмеду удобнее играть на фланге, но не на самой бровке. И лучше - справа. Там он наиболее эффективен. Его позицию можно назвать и оттянутым правым форвардом, и атакующим полузащитником, это не принципиально. Не важно, как кошку называть, главное, чтобы мышей ловила!
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ПФК ЦСКА Моscow
1516280802
будет не плохо
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