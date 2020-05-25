73-летний Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии

Футбольная федерация Нигерии рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера национальной сборной Гарри Реднаппа.
По информации Daily Star, 73-летний английский специалист может сменить у руля национальной команды Гернота Рора в самое ближайшее время.
В 2016 году стороны уже вели переговоры о сотрудничестве, но тогда федерации и тренеру договориться не удалось.
- Последним клубом Реднаппа был «Бирмингем», который он покинул в сентябре 2017 года.
- Также он известен по работе в «Вест Хэме», «Портсмуте» и «Тоттенхэме».
Источник: Daily Star