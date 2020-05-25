Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    73-летний Гарри Реднапп может возглавить сборную Нигерии

    Футбольная федерация Нигерии рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера национальной сборной Гарри Реднаппа.

    По информации Daily Star, 73-летний английский специалист может сменить у руля национальной команды Гернота Рора в самое ближайшее время.

    В 2016 году стороны уже вели переговоры о сотрудничестве, но тогда федерации и тренеру договориться не удалось.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2020 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 мая 2020, 08:17

      одного пенсионера на другого

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11