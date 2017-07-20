Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Африки, где встретились Марокко и Бенин. Несмотря на более дорогой состав, марокканцы вылетели из турнира.

Бенинцы вышли в 1/4 финала впервые в истории. Всего Бенин участвовал в Кубке африканских наций четыре раза (последний до 2019 года – 2010 год).