Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки

Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Африки, где встретились Марокко и Бенин. Несмотря на более дорогой состав, марокканцы вылетели из турнира.
Бенинцы вышли в 1/4 финала впервые в истории. Всего Бенин участвовал в Кубке африканских наций четыре раза (последний до 2019 года – 2010 год).
- Первый матч в истории сборная Бенина провела в 1959 году.
- В 1/4 финала бенинцы встретятся либо с Угандой, либо с Сенегалом.
- Самый дорогой игрок сборной Бенина – Стив Мунье (10 миллионов евро, «Хаддерсфилд»).