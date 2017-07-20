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    Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки

    Состоялся первый матч 1/8 финала Кубка Африки, где встретились Марокко и Бенин. Несмотря на более дорогой состав, марокканцы вылетели из турнира.

    Бенинцы вышли в 1/4 финала впервые в истории. Всего Бенин участвовал в Кубке африканских наций четыре раза (последний до 2019 года – 2010 год).

    • Первый матч в истории сборная Бенина провела в 1959 году.
    • В 1/4 финала бенинцы встретятся либо с Угандой, либо с Сенегалом.
    • Самый дорогой игрок сборной Бенина – Стив Мунье (10 миллионов евро, «Хаддерсфилд»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2019 22:45
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