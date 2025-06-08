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Прогноз на точный счёт матча Марокко – Бенин: товарищеский матч, 9 июня 2025 года

08 июня 2025 9:55
Марокко - Бенин
09 июн. 2025, понедельник 23:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Марокко
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9 июня 2025 года в 23:00 на стадионе Complexe Sportif de Fès в Фесе сборная Марокко проведeт товарищеский матч против Бенина. Для хозяев это очередная проверка сил перед продолжением отборочного цикла к чемпионату мира, тогда как Бенин продолжает искать игру и стабильность в результатах. Форма команд резко контрастирует: Марокко уверенно доминирует в африканском футболе, а Бенин испытывает затяжной кризис, не выигрывая уже шесть матчей подряд.

Марокко

Сборная Марокко на сегодняшний день демонстрирует одну из самых стабильных и результативных форм среди африканских сборных. Команда выиграла 11 последних матчей подряд, включая уверенные победы над Тунисом (2:0), Танзанией (2:0), Нигером (2:1) и Лесото (7:0). За последние пять матчей «атласские львы» забили 18 голов и пропустили лишь два, что отражает мощный баланс между атакой и обороной. В среднем – 3.60 гола за игру и всего 0.40 пропущенных.

Бенин

Сборная Бенина переживает непростой период. В последних шести матчах у команды нет ни одной победы. На фоне ничьих с Того, Нигерией и Зимбабве, а также поражений от ЮАР и других соперников, видно, что Бенин пока не может выйти на уровень даже среднего африканского уровня. Команда пропустила 6 мячей в пяти последних играх, забив всего 4. Это даeт средний показатель в 0.80 забитых и 1.20 пропущенных за матч.

Факты о командах

Марокко

  • Побеждает в 11 последних матчах.
  • Не проигрывает в 9 матчах подряд в рамках товарищеских встреч.
  • В среднем забивает 3.60 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Не пропускает в последних 3 товарищеских матчах.

Бенин

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Пропускает в 6 матчах подряд в товарищеских встречах.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
1 : 0
09.06.2025
Бенин
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 1
05.07.2019
Бенин

Прогноз на матч

Учитывая колоссальную разницу в текущей форме и уровне исполнения, Марокко без сомнений выступает фаворитом этой встречи. Команда играет дома, показывает стабильный атакующий футбол и почти не допускает ошибок в обороне. Бенин, напротив, нестабилен и крайне редко добивается результата против соперников подобного уровня. Вряд ли гости смогут удивить марокканцев, даже забить будет для них сложной задачей. Ожидается уверенная победа хозяев, вероятнее всего – с сухим счeтом. Оптимальный прогноз – 2:0 в пользу Марокко.

Точный счeт: 2:0 в пользу Марокко

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Марокко – коэффициент 6.50
  • Победа Марокко с форой (-1.5) – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу Марокко
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Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Бенин Марокко
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