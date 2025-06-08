9 июня 2025 года в 23:00 на стадионе Complexe Sportif de Fès в Фесе сборная Марокко проведeт товарищеский матч против Бенина. Для хозяев это очередная проверка сил перед продолжением отборочного цикла к чемпионату мира, тогда как Бенин продолжает искать игру и стабильность в результатах. Форма команд резко контрастирует: Марокко уверенно доминирует в африканском футболе, а Бенин испытывает затяжной кризис, не выигрывая уже шесть матчей подряд.

Марокко

Сборная Марокко на сегодняшний день демонстрирует одну из самых стабильных и результативных форм среди африканских сборных. Команда выиграла 11 последних матчей подряд, включая уверенные победы над Тунисом (2:0), Танзанией (2:0), Нигером (2:1) и Лесото (7:0). За последние пять матчей «атласские львы» забили 18 голов и пропустили лишь два, что отражает мощный баланс между атакой и обороной. В среднем – 3.60 гола за игру и всего 0.40 пропущенных.

Бенин

Сборная Бенина переживает непростой период. В последних шести матчах у команды нет ни одной победы. На фоне ничьих с Того, Нигерией и Зимбабве, а также поражений от ЮАР и других соперников, видно, что Бенин пока не может выйти на уровень даже среднего африканского уровня. Команда пропустила 6 мячей в пяти последних играх, забив всего 4. Это даeт средний показатель в 0.80 забитых и 1.20 пропущенных за матч.

Факты о командах

Марокко

Побеждает в 11 последних матчах.

Не проигрывает в 9 матчах подряд в рамках товарищеских встреч.

В среднем забивает 3.60 гола за игру за последние 5 матчей.

Не пропускает в последних 3 товарищеских матчах.

Бенин

Не выигрывает в 6 последних матчах.

Пропускает в 6 матчах подряд в товарищеских встречах.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.5 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, Марокко 1 : 0 Бенин Кубок африканских наций, 1/8 финала Марокко 1 : 1 Бенин

Прогноз на матч

Учитывая колоссальную разницу в текущей форме и уровне исполнения, Марокко без сомнений выступает фаворитом этой встречи. Команда играет дома, показывает стабильный атакующий футбол и почти не допускает ошибок в обороне. Бенин, напротив, нестабилен и крайне редко добивается результата против соперников подобного уровня. Вряд ли гости смогут удивить марокканцев, даже забить будет для них сложной задачей. Ожидается уверенная победа хозяев, вероятнее всего – с сухим счeтом. Оптимальный прогноз – 2:0 в пользу Марокко.

Точный счeт: 2:0 в пользу Марокко

Рекомендованные ставки: