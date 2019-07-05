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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Бенин
Марокко - Бенин: обзор матча 05 июля 2019
Марокко
05.07.2019, пятница, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Бенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марокко - Бенин
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Аль-Салам
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