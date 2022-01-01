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Главная
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Футбольные тренеры
Кубок африканских наций 2025 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Реграги Валид
-
2
Петкович Владимир
Алжир
3
Рор Гернот
Бенин
4
Сентфьетт Том
Мали
5
Броос Уго
ЮАР
6
Хассан Хоссам
Египет
7
Шелле Эрик
Нигерия
8
Тиав Папе
Сенегал
9
Десабр Себастьен
ДР Конго
10
Фаэ Эмерса
Кот-д'Ивуар
11
Аппиа Квеси
Судан
12
Муема Тьерри
-
13
Бальбоне Исса
-
14
Кузин Стефано
Коморские острова
15
Пут Пол
Уганда
16
Тапера Жайрос
Зимбабве
17
Миша Хуан
Экваториальная Гвинея
18
Трабелси Сами
-
19
Бомелль Патрис
Ангола
20
Сулейман Хемед
Танзания
21
Рамореболи Морена
Ботсвана
22
Брис Марк
Камерун
23
Конде Шикинью
Мозамбик
24
Сихоне Мозес
Замбия
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