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Бомбардиры Кубок африканских наций 2025

Сезон:
Позиция:
#
Игрок
Команда
1
П
Диас Б.
2
Н
Салах М.
3
Н
Осимхен В.
4
Н
Марез Р.
5
Н
Синайоко Л.
6
Н
Диалло А.
7
Н
Лукман А.
8
П
Гуйе П.
9
Н
Эль-Кааби А.
10
Н
Ахури Э.
11
Н
Мане С.
12
П
Онидика Р.
13
П
Апполлис О.
14
П
Маза И.
15
Н
Адамс А.
16
Н
Кофане К.
17
Н
Какута Г.
18
Н
Мармуш О.
19
Н
Катамо Д.
20
Н
Фостер Л.
21
Н
Ндиайе Ш.
22
Н
Джексон Н.
23
Н
Туре Б.
24
П
Бонгонда Т.
25
Н
Диалло Х.
26
З
Куасси А.
27
Н
Бакамбу С.
28
Н
Дубе П.
29
Н
Миноунгу Г.
30
Н
Мато Р.
31
Н
Омеди Д.
32
Н
Диоманде Я.
33
Н
Мбюкю Н.
34
З
Дуэ Г.
35
Н
Этта-Эйонг К.
36
П
Масванхизе Т.
37
З
Калила Д.
38
З
Ибрахим Я.
39
П
Салум Ф.
40
Н
Мсува С.
И
Г
Пен
Г/И
6
5
1
0.83
6
4
1
0.67
6
4
0
0.67
4
3
1
0.75
5
3
2
0.6
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
5
2
0
0.4
4
2
1
0.5
5
2
0
0.4
7
2
0
0.29
4
2
0
0.5
2
2
1
1
6
2
0
0.33
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
3
2
0
0.67
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
2
1
0
0.5
4
1
0
0.25
6
1
0
0.17
3
1
0
0.33
4
1
1
0.25
И - игры, Г - голы, Пен - голы с пенальти, Г/И - среднее количество голов за игру
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