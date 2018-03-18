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Бомбардиры Кубок африканских наций 2025
Сезон:
2025
2023
2021
2017
2015
2012
2010-2011
2010
2008
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
П
Диас Б.
Марокко
2
Н
Салах М.
Египет
3
Н
Осимхен В.
Нигерия
4
Н
Марез Р.
Алжир
5
Н
Синайоко Л.
Мали
6
Н
Диалло А.
Кот-д'Ивуар
7
Н
Лукман А.
Нигерия
8
П
Гуйе П.
Сенегал
9
Н
Эль-Кааби А.
Марокко
10
Н
Ахури Э.
Тунис
11
Н
Мане С.
Сенегал
12
П
Онидика Р.
Нигерия
13
П
Апполлис О.
ЮАР
14
П
Маза И.
Алжир
15
Н
Адамс А.
Нигерия
16
Н
Кофане К.
Камерун
17
Н
Какута Г.
ДР Конго
18
Н
Мармуш О.
Египет
19
Н
Катамо Д.
Мозамбик
20
Н
Фостер Л.
ЮАР
21
Н
Ндиайе Ш.
Сенегал
22
Н
Джексон Н.
Сенегал
23
Н
Туре Б.
Кот-д'Ивуар
24
П
Бонгонда Т.
ДР Конго
25
Н
Диалло Х.
Сенегал
26
З
Куасси А.
Буркина-Фасо
27
Н
Бакамбу С.
ДР Конго
28
Н
Дубе П.
Зимбабве
29
Н
Миноунгу Г.
Буркина-Фасо
30
Н
Мато Р.
Уганда
31
Н
Омеди Д.
Уганда
32
Н
Диоманде Я.
Кот-д'Ивуар
33
Н
Мбюкю Н.
ДР Конго
34
З
Дуэ Г.
Кот-д'Ивуар
35
Н
Этта-Эйонг К.
Камерун
36
П
Масванхизе Т.
Зимбабве
37
З
Калила Д.
Мозамбик
38
З
Ибрахим Я.
Египет
39
П
Салум Ф.
Танзания
40
Н
Мсува С.
Танзания
И
Г
Пен
Г/И
6
5
1
0.83
6
4
1
0.67
6
4
0
0.67
4
3
1
0.75
5
3
2
0.6
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
4
2
0
0.5
6
2
0
0.33
5
2
0
0.4
4
2
1
0.5
5
2
0
0.4
7
2
0
0.29
4
2
0
0.5
2
2
1
1
6
2
0
0.33
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
4
2
1
0.5
4
2
0
0.5
3
2
0
0.67
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
4
1
0
0.25
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
5
1
0
0.2
4
1
0
0.25
2
1
0
0.5
4
1
0
0.25
6
1
0
0.17
3
1
0
0.33
4
1
1
0.25
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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