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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Риека - Спарта
Риека - Спарта: обзор матча 24 октября 2025
Риека
24.10.2025, пятница, 17:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 0
Завершен
Спарта
75'
Д. Аду-Аджей
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Спарта
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Ян Кухта
(грубость)
90'
+5'
84'
Замена
Kevin-Prince Milla
️️️️➡️️
Патрик Выдра
Желтая карточка
Деян Петрович
(фол)
81'
79'
Желтая карточка
Адам Севински
79'
Замена
Джон Меркадо
️️️️➡️️
Ярослав Зелены
ГОЛ! 1:0!
Даниэль Аду-Аджей
Пас отдал
Анте Орек
75'
73'
Желтая карточка
Анхело Пресиадо
(задержка)
Желтая карточка
Анте Орек
71'
Замена
Тиагу Дантас
️️️️➡️️
Мервейл Ндокит
67'
Замена
Лука Менало
️️️️➡️️
Dominik Thaqi
67'
47'
Желтая карточка
Асгер Серенсен
(подножка)
46'
Замена
Матей Ринеш
️️️️➡️️
Мартин Сухомель
46'
Замена
Каан Кайринен
️️️️➡️️
Сиверт Маннсверк
Замена
Даниэль Аду-Аджей
️️️️➡️️
Дуйе Чоп
46'
45'
+1'
36'
Желтая карточка
Сиверт Маннсверк
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К)
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
10
Тони Фрук
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
45
Анте Майсторович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
25
Асгер Серенсен
(К)
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Ян Кухта
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Риека
1
Vito Kovač
ВР
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
14
Амер Гояк
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
7
Джон Меркадо
ПВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
3-2-5
13
Зломислич
23
Ласицкас
22
Орек
51
Хушич
10
Фрук
8
Петрович
9
Чоп
34
Деветак
25
20
Ндокит
45
Майсторович
3-2-1-1-2
1
19
Севински
25
Серенсен
20
Зелены
23
Пресиадо
3
Сухомель
20
Маннсверк
20
Бирманчевич
9
Ррахмани
10
Кухта
20
Ндокит
26
Дантас
26
Дантас
20
Ндокит
25
17
Менало
17
Менало
25
9
Чоп
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
9
Чоп
3
Сухомель
11
Ринеш
11
Ринеш
3
Сухомель
20
Маннсверк
6
Кайринен
6
Кайринен
20
Маннсверк
20
Зелены
7
Меркадо
7
Меркадо
20
Зелены
26
Выдра
11
11
26
Выдра
Остались в запасе
Риека
Спарта
1
Vito Kovač
ВР
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
14
Амер Гояк
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
14
Амер Гояк
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Риека - Спарта
2
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
16
Офсайды
3
1
Количество передач
247
320
Сейвы
2
1
Точность передач %
57
63
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
3578
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