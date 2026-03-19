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  • «Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Спарта
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Первый матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
8' И. Йенсен 58' Т. Пэррот 62' С. Мейнанс 73' Р. Даал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
(К) ЦЗ
17
Оливер Сонне
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Хуго Сочурек
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
17
Джон Меркадо
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
(К) ПП
17
Исак Йенсен
ЛВ
27
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Спарта
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
24
A. Oufkir
ЦФ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
4-3-1-2
44
Суровчик
17
Сонне
16
30
Зелены
3
Кадержабек
18
Ирвинг
38
Сочурек
6
Кайринен
17
Меркадо
29
10
Кухта
4-1-2-1-2
41
Зут
30
Касиус
3
Гос
5
Пенетра
34
де Вит
6
Коопмейнерс
10
Мейнанс
26
Смит
17
Йенсен
9
Пэррот
27
Даал
3
Кадержабек
27
Панак
27
Панак
3
Кадержабек
18
Ирвинг
22
Гараслин
22
Гараслин
18
Ирвинг
10
Кухта
5
Энеме
5
Энеме
10
Кухта
6
Кайринен
36
Куоль
36
Куоль
6
Кайринен
29
9
Ррахмани
9
Ррахмани
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
26
Смит
33
33
26
Смит
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
27
Даал
11
Садик
11
Садик
27
Даал
9
Пэррот
35
Мердинк
35
Мердинк
9
Пэррот
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
2
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
376
498
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.97
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спарта» против «АЗ Алкмаара», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта»«АЗ Алкмаар»

«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЗ Алкмаар Спарта
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