19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Составы команд
Спарта
Спарта
4-3-1-2
44
Суровчик
17
Сонне
16
30
Зелены
3
Кадержабек
18
Ирвинг
38
Сочурек
6
Кайринен
17
Меркадо
29
10
Кухта
4-1-2-1-2
41
Зут
30
Касиус
3
Гос
5
Пенетра
34
де Вит
6
Коопмейнерс
10
Мейнанс
26
Смит
17
Йенсен
9
Пэррот
27
Даал
3
Кадержабек
27
Панак
27
Панак
3
Кадержабек
18
Ирвинг
22
Гараслин
22
Гараслин
18
Ирвинг
10
Кухта
5
Энеме
5
Энеме
10
Кухта
6
Кайринен
36
Куоль
36
Куоль
6
Кайринен
29
9
Ррахмани
9
Ррахмани
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
26
Смит
33
33
26
Смит
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
27
Даал
11
Садик
11
Садик
27
Даал
9
Пэррот
35
Мердинк
35
Мердинк
9
Пэррот
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
2
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
376
498
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.97
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Спарта» против «АЗ Алкмаара», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «АЗ Алкмаар»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»