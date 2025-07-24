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  • «Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 17:50
Актобе
24.07.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Спарта
29' Д. Соса 83' О. Омиртаев
90' В. Бирманчевич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Вэтэжелу
5
Каиров
26
Анджелкович
2
Скворцов
18
Корзун
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
7
Соса
11
Шушеначев
3-2-1-2-2
1
33
19
Севински
16
23
Пресиадо
2
Сухомель
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
7
Ррахмани
47
Усенов
20
Жуков
20
Жуков
47
Усенов
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
4
Уче
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
4
Уче
19
Севински
4
Серенсен
4
Серенсен
19
Севински
2
Сухомель
11
Ринеш
11
Ринеш
2
Сухомель
10
Гараслин
5
Энеме
5
Энеме
10
Гараслин
7
Кухта
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Кухта
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
Остались в запасе
Актобе
Спарта
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Актобе - Спарта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Спарты», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Спарта»

«Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Спарта Актобе
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