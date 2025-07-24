24.07.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-2-1-2
25
Влад
5
Вэтэжелу
5
Каиров
26
Анджелкович
2
Скворцов
18
Корзун
4
Уче
47
Усенов
18
Жан
7
Соса
11
Шушеначев
3-2-1-2-2
1
33
19
Севински
16
23
Пресиадо
2
Сухомель
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
7
Ррахмани
47
Усенов
20
Жуков
20
Жуков
47
Усенов
11
Шушеначев
19
Омиртаев
19
Омиртаев
11
Шушеначев
4
Уче
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
4
Уче
19
Севински
4
Серенсен
4
Серенсен
19
Севински
2
Сухомель
11
Ринеш
11
Ринеш
2
Сухомель
10
Гараслин
5
Энеме
5
Энеме
10
Гараслин
7
Кухта
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Кухта
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
Остались в запасе
Актобе
Спарта
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Левчук
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
12
Амаду Думбуя
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Эрмал Красники
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Левчук
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Актобе - Спарта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Спарты», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Спарта»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»