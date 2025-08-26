27 августа на стадионе «Сконто» в Латвии состоится ответный матч плей-офф Лиги Конференций между «Ригой» и пражской «Спартой». Первая встреча в Чехии завершилась победой хозяев 2:0, что серьeзно осложнило задачу латвийскому клубу. Однако на своeм поле «Рига» традиционно выглядит агрессивно в атаке и способна создать проблемы даже фаворитам.

«Рига»

Хозяева продемонстрировали впечатляющую результативность в последних матчах, забив 16 голов за 5 игр. Особенно уверенно «Рига» действует дома: шесть побед подряд и лишь один пропущенный гол в этих встречах говорят о серьeзном факторе своего поля. В то же время команда не отличается стабильностью в обороне – 5 пропущенных мячей за последние игры и поражение в Израиле от «Бейтара» (1:3) показывают, что при высоких скоростях соперника могут возникнуть проблемы. Тем не менее «Рига» отличается регулярностью в атаке, забивая в 29 из 30 последних матчей.

«Спарта»

Чешский клуб демонстрирует стабильную и уверенную игру на всех фронтах. «Спарта» победила в 9 последних матчах подряд и продолжает впечатлять балансом между атакой и обороной. В Лиге Конференций команда уверенно прошла предыдущие стадии, забивая минимум один гол в 17 последних играх. В последних 5 встречах «Спарта» отличилась 10 раз, при этом пропустив всего 3 мяча – показатель надeжности, который подчeркивает силу обороны. С преимуществом в два мяча по итогам первой игры, «Спарта» может действовать более прагматично и сосредоточиться на контроле игры.

Факты о командах

«Рига»

Победа в 6 последних домашних матчах

Забивает в 29 из 30 последних матчей

В среднем: 3.20 гола забито и 1.00 пропущено за 5 игр

Пропускает в 5 последних матчах

«Спарта»

Победа в 9 последних матчах

Забивает в 17 последних матчах

В среднем: 2.00 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр

Пропускает всего 3 гола за 5 игр

Прогноз на матч «Рига» – «Спарта»

Обе команды подходят к матчу с сильной атакующей линией, но ключевым фактором станет надeжность обороны гостей. «Рига» обязана играть первым номером, что откроет зоны для быстрых атак «Спарты». Учитывая регулярность латвийцев в атаке и стабильность пражан в завершении моментов, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. При этом «Спарта» благодаря классу и преимуществу в два мяча имеет больше шансов пройти дальше, сохранив контроль над матчем.

Рекомендованные ставки