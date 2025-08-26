Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рига» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.72

26 августа 2025 8:00
Рига - Спарта
27 авг. 2025, среда 19:45 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют
Сделать ставку

27 августа на стадионе «Сконто» в Латвии состоится ответный матч плей-офф Лиги Конференций между «Ригой» и пражской «Спартой». Первая встреча в Чехии завершилась победой хозяев 2:0, что серьeзно осложнило задачу латвийскому клубу. Однако на своeм поле «Рига» традиционно выглядит агрессивно в атаке и способна создать проблемы даже фаворитам.

«Рига»

Хозяева продемонстрировали впечатляющую результативность в последних матчах, забив 16 голов за 5 игр. Особенно уверенно «Рига» действует дома: шесть побед подряд и лишь один пропущенный гол в этих встречах говорят о серьeзном факторе своего поля. В то же время команда не отличается стабильностью в обороне – 5 пропущенных мячей за последние игры и поражение в Израиле от «Бейтара» (1:3) показывают, что при высоких скоростях соперника могут возникнуть проблемы. Тем не менее «Рига» отличается регулярностью в атаке, забивая в 29 из 30 последних матчей.

«Спарта»

Чешский клуб демонстрирует стабильную и уверенную игру на всех фронтах. «Спарта» победила в 9 последних матчах подряд и продолжает впечатлять балансом между атакой и обороной. В Лиге Конференций команда уверенно прошла предыдущие стадии, забивая минимум один гол в 17 последних играх. В последних 5 встречах «Спарта» отличилась 10 раз, при этом пропустив всего 3 мяча – показатель надeжности, который подчeркивает силу обороны. С преимуществом в два мяча по итогам первой игры, «Спарта» может действовать более прагматично и сосредоточиться на контроле игры.

Факты о командах

«Рига»

  • Победа в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 29 из 30 последних матчей
  • В среднем: 3.20 гола забито и 1.00 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 5 последних матчах

«Спарта»

  • Победа в 9 последних матчах
  • Забивает в 17 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр
  • Пропускает всего 3 гола за 5 игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Лига конференций, 4 раунд
Спарта
2 : 0
21.08.2025
Рига

Прогноз на матч «Рига» – «Спарта»

Обе команды подходят к матчу с сильной атакующей линией, но ключевым фактором станет надeжность обороны гостей. «Рига» обязана играть первым номером, что откроет зоны для быстрых атак «Спарты». Учитывая регулярность латвийцев в атаке и стабильность пражан в завершении моментов, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. При этом «Спарта» благодаря классу и преимуществу в два мяча имеет больше шансов пройти дальше, сохранив контроль над матчем.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Спарты» или ничья (X2) – коэффициент 1.35

1.72
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Спарта Рига
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 