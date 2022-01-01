Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Состав
€ 72 млн
Спарта Прага - состав команды
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Дженерали Арена
Сайт:
http://www.sparta.cz/
Тренер:
Ларс Фриис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
44
Суровчик Якуб
Вра
24
€ 1.8 млн
47
Хеги Кристиан
Вра
23
€ 0.4 млн
26
Выдра Патрик
Защ
23
€ 7 млн
19
Севински Адам
Защ
22
€ 4.5 млн
25
Хувер Ки-Яна
Защ
24
€ 3.5 млн
22
Мбе Со Лоик
Защ
25
€ 2 млн
3
Кадержабек Павел
Защ
34
€ 1 млн
27
Панак Филип
Защ
30
€ 1 млн
2
Сухомель Мартин
Защ
24
€ 0.9 млн
4
Мартинец Якуб
Защ
28
€ 0.85 млн
30
Зелены Ярослав
Защ
34
€ 0.6 млн
16
Uchenna Aririerisim
Защ
-
6
Гуддаль Тобиас
Защ
-
10
Карабец Адам
Пол
23
€ 7 млн
18
Ирвинг Энди
Пол
26
€ 4.5 млн
38
Сочурек Хуго
Пол
18
€ 3.5 млн
20
Маннсверк Сиверт
Пол
24
€ 3.5 млн
28
Мачек Роман
Пол
29
€ 0.5 млн
15
Viktor Vitályos
Пол
-
39
Tomáš Schánělec
Пол
-
14
Брюнес Йонатан-Браут
Нап
26
€ 8 млн
31
Юрасек Матей
Нап
23
€ 4.5 млн
11
Ринеш Матей
Нап
25
€ 4 млн
17
Меркадо Джон
Нап
24
€ 4 млн
7
Алькосер Хосимар
Нап
22
€ 3 млн
9
Кухта Ян
Нап
29
€ 2.7 млн
5
Энеме Сантьяго
Нап
25
€ 2.3 млн
36
Куоль Гаранг
Нап
22
€ 1 млн
21
Гримальдо Жоао
Нап
23
€ 0.85 млн
27
Ebrima Singhateh
Нап
-
29
Matyáš Vojta
Нап
-
61
Daniel Kerl
Нап
-
33
Elias Cobbaut
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 13
Главные новости
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
1
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+