- 1 августа 2022
- 23:10 Видео Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей 2
- 28 июня 2022
- 13:36 Стали известны финансовые подробности перехода Кухты из «Локомотива» в «Спарту»
- 25 июня 2022
- 20:57 «Надеюсь, ты вернешься, мой брат». Гилерме обратился к Кухте 1
- 15:43 Агент Кухты объяснил, почему чех не приостановил контракт с «Локомотивом» 4
- 13:21 Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода в «Спарту» 2
- 11:39 Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту 2
- 2 июня 2022
- 20:33 Фото «Байер» купил за 13 миллионов форварда «Спарты» Гложека 1
- 24 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
- 18 февраля 2022
- 01:13 Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты 1
- 26 января 2022
- 19:54 Товарищеские матчи. Дубль новичка Кухты помог «Локомотиву» победить «Спарту»; «Урал» обменялся голами с «Пюником» 3
- 19:19 Фото Онопко и Галицкий посетили в Испании игру «Спарта» – «Локомотив» 5
- 18:15 Кухта забил за «Локомотив» во втором матче подряд 4
- 22 января 2022
- 20:58 Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты 5
- 18 января 2022
- 22:48 «Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
- 17 января 2022
- 19:42 ЦСКА интересуется опорником «Спарты» Крейчи 9
- 11 января 2022
- 14:14 «Краснодар» отдал Намли в аренду «Спарте» 2
- 29 декабря 2021
- 18:10 «Локомотив» обсудил условия контракта с форвардом «Спарты» Пулькрабом («Чемпионат») 4
- 13 декабря 2021
- 16:23 Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары 1
- 9 декабря 2021
- 23:24 Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
- 26 ноября 2021
- 01:14 Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад» 7
- 4 ноября 2021
- 22:58 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты 3
- 21 октября 2021
- 23:59 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих 1
- 1 октября 2021
- 22:16 Чешский МИД отверг обвинения детей-фанатов на матче «Спарта» – «Рейнджерс» в расизме 1
- 21:13 Школьники на игре «Спарта» – «Рейнджерс» освистывали темнокожих футболистов соперника. Шотландцы подадут жалобу в УЕФА 7