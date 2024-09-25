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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - ПАОК
Галатасарай - ПАОК: обзор матча 25 сентября 2024
Галатасарай
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПАОК
48'
А. Рахман Баба (АГ)
75'
Ю. Акгюн
90+5'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - ПАОК
ГОЛ! 3:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Демирбай
90'
+5
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Б. Йилмаз
88'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Ю. Акгюн
88'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
К. Айхан
84'
81'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
М. Камара
Замена
К. Демирбай
️️️️
Д. Мертенс
78'
Замена
М. Икарди
️️️️
В. Осимхен
78'
77'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
ГОЛ! 2:0!
Ю. Акгюн
Пас отдал
В. Осимхен
75'
71'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
К. Айхан
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Рахман Баба
48'
28'
Желтая карточка
М. Оздоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
(К)
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Андрия Живкович
(К)
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
4-3-1-2
24
Котарски
94
Кедзиора
21
Баба
25
Колли
17
Кастро
21
Оздоев
14
Живкович
2
Камара
45
Константелиас
63
Чалов
11
Тайсон
23
Айхан
12
Йелерт
12
Йелерт
23
Айхан
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
11
Акгюн
10
Кутлу
10
Кутлу
11
Акгюн
53
Йилмаз
44
Батшуайи
44
Батшуайи
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
Остались в запасе
Галатасарай
ПАОК
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Галатасарай - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
4
Количество передач
509
425
Сейвы
4
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.78
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамс Парк
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