Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - Галатасарай
РФШ - Галатасарай: обзор матча 03 октября 2024
РФШ
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
40'
Я. Икаунекс
55'
Л. Одишария
12'
Д. Мертенс
38'
Ю. Акгюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Галатасарай
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Л. Одишария
90'
+4
86'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Д. Мертенс
86'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
А. Бартакжи
85'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
Я. Икаунекс
83'
Замена
V. Osuagwu
️️️️
С. Куадио
77'
77'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Л. Торрейра
64'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Айхан
ГОЛ! 2:2!
Л. Одишария
Пас отдал
Я. Икаунекс
55'
Замена
Д. Балодис
️️️️
Р. Савалниекс
46'
ГОЛ! 1:2!
Я. Икаунекс
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Акгюн
Пас отдал
Д. Санчес
Желтая карточка
С. Панич
31'
18'
Желтая карточка
Ю. Акгюн
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К)
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
30
6
Мархиев
8
Одишария
10
Икаунекс
11
Савалниекс
15
23
17
Куадио
3-1-2-2-2
19
Гювенк
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
11
Савалниекс
3
Балодис
3
Балодис
11
Савалниекс
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
17
Куадио
3
3
17
Куадио
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
42
Бартакжи
10
Кутлу
10
Кутлу
42
Бартакжи
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
23
Айхан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
23
Айхан
Остались в запасе
РФШ
Галатасарай
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
25
Петер Мареш
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
60
Halim Yüksekoğlu
ЦП
73
Берат Луш
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча РФШ - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
234
726
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
0.82
2.22
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Даугава
Новости команд
Все
РФШ
Галатасарай
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
Вчера, 15:33
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
Вчера, 14:00
2
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
Вчера, 10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
Вчера, 08:30
«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Сочи» интересуется форвардом, который забил 28 голов в 2025 году
8 января
1
Три клуба РПЛ претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Латвии
2025.11.04 15:30
2
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
2025.08.28 22:40
1
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
Вчера, 15:33
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
Вчера, 14:00
2
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
Вчера, 10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
Вчера, 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+