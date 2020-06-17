«Наполи» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Мертенсом

Атакующий футболист «Наполи» Дрис Мертенс продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2022 года, есть опция продления на еще один сезон.

Мертенс на прошлой неделе в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (1:1) забил 122-й гол за клуб. Бельгиец вышел на чистое первое место в списке бомбардиров неаполитанцев за всю историю.