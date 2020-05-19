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    Журналист ди Марцио: «Интер» начал переговоры по Кавани»

    «Интер» начал переговоры с представителями нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, миланцы вернулись к вопросу по переходу уругвайца после того, как сорвались переговоры с Дрисом Мертенсом, решившим остаться в «Наполи». «Интер» согласен платить Кавани высокую зарплату.

    Если миланцам удастся договориться с форвардом, то он переедет в Италию бесплатно.

    • Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
    • В составе парижан 33-летний форвард забил 200 голов и сделал 43 ассиста в 301 матче.

    Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио

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    19.05.2020 23:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2650

      Томик 40 минут назад

      Я его уже вот лет десять в Спартаке жду, а он всё по ПСЖ да Интерам болтается.

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