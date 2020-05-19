Журналист ди Марцио: «Интер» начал переговоры по Кавани»

«Интер» начал переговоры с представителями нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, миланцы вернулись к вопросу по переходу уругвайца после того, как сорвались переговоры с Дрисом Мертенсом, решившим остаться в «Наполи». «Интер» согласен платить Кавани высокую зарплату.

Если миланцам удастся договориться с форвардом, то он переедет в Италию бесплатно.