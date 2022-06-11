«Рома» ведет переговоры с лучшим бомбардиром в истории «Наполи» Мертенсом

«Рома» заинтересована в нападающем «Наполи» Дрисе Мертенсе. Идут переговоры. Игрок запросил зарплату 2,4 миллиона евро в год + подписной бонус 1,6 миллиона.
Через несколько дней бельгиец официально станет свободным агентом.
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«Рома» заинтересована в нападающем «Наполи» Дрисе Мертенсе. Идут переговоры. Игрок запросил зарплату 2,4 миллиона евро в год + подписной бонус 1,6 миллиона.
Через несколько дней бельгиец официально станет свободным агентом.