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«Рома» ведет переговоры с лучшим бомбардиром в истории «Наполи» Мертенсом

«Рома» заинтересована в нападающем «Наполи» Дрисе Мертенсе. Идут переговоры. Игрок запросил зарплату 2,4 миллиона евро в год + подписной бонус 1,6 миллиона.

Через несколько дней бельгиец официально станет свободным агентом.

  • 35-летний Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи».
  • На Мертенса претендует и «Лацио».
  • Мертенс в Неаполе с 2013 года.

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Источник: Corriere dello Sport

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11.06.2022 22:36
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