Стала известна причина, по которой Мертенс не перейдет в «Ювентус»

Т.к. было не выполнено одно условие! Гы-гы-гы!
Нападающий Дрис Мертенс не перейдет в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.
Причина – нежелание бельгийца играть за туринский клуб из уважения к своей бывшей команде – «Наполи».
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Нападающий Дрис Мертенс не перейдет в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.
Причина – нежелание бельгийца играть за туринский клуб из уважения к своей бывшей команде – «Наполи».
ничего серьезного не выиграл а понты колотит