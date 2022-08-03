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    Стала известна причина, по которой Мертенс не перейдет в «Ювентус»

    Нападающий Дрис Мертенс не перейдет в «Ювентус», сообщает Sport Mediaset.

    Причина – нежелание бельгийца играть за туринский клуб из уважения к своей бывшей команде – «Наполи».

    • 35-летний Мертенс – лучший бомбардир в истории «Наполи».
    • На Мертенса претендует «Рома» и «Лацио».
    • Мертенс играл в Неаполе с 2013 года и покинул клуб этим летом.

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    Источник: Sport Mediaset

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +174

      Боратти 20 минут назад

      Т.к. было не выполнено одно условие! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +7416

      серега кашин 23 минуты назад

      ничего серьезного не выиграл а понты колотит

      0
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