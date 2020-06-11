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    Het Nieuwsblad: Мертенс отказал «Барселоне»

    «Барселона» попыталась подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

    По информации Het Nieuwsblad, каталонский клуб хотел заполучить 33-летнего футболиста в качестве свободного агента. Кандидатура бельгийца рассматривалась, как альтернатива форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.

    Однако сам Мертенс ответил «Барсе» отказом, поскольку сомневается, что на «Камп Ноу» у него будет стабильная игровая практика.

    Ранее сообщалось, что игрок продлит контракт с «Наполи» до 2022 года.

    Источник: Het Nieuwsblad

    Фламандская газета на нидерландском языке. Издание выпускается с 1912 года. Основные темы - политика, культура, экономика, общество и спорт.

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1271

      FENIX-SL 49 минут назад

      уважуха!
      не стал садиться на скамейку ради лизания карлику

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