Het Nieuwsblad: Мертенс отказал «Барселоне»

«Барселона» попыталась подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.
По информации Het Nieuwsblad, каталонский клуб хотел заполучить 33-летнего футболиста в качестве свободного агента. Кандидатура бельгийца рассматривалась, как альтернатива форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.
Однако сам Мертенс ответил «Барсе» отказом, поскольку сомневается, что на «Камп Ноу» у него будет стабильная игровая практика.
Ранее сообщалось, что игрок продлит контракт с «Наполи» до 2022 года.
Источник: Het Nieuwsblad
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