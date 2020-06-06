Мертенс останется в «Наполи». Он отказал «Челси»

Нападающий Дрис Мертенс решил продлить контракт с «Наполи», утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, детали нового договора между сторонами до 2022 года уже согласованы.
Сейчас представители футболиста и клуба занимаются оформлением документов, после чего о сделке объявят официально.
Ради продления соглашения с «Наполи» бельгиец отклонил предложение «Челси», который вел с ним переговоры на протяжении нескольких недель.
- Мертенс выступает за неаполитанцев с лета 2013 года.
- В активе форварда 121 гол и 73 ассиста в 309 матчах.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 692 тысячи человек.