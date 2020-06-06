Мертенс останется в «Наполи». Он отказал «Челси»

Нападающий Дрис Мертенс решил продлить контракт с «Наполи», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, детали нового договора между сторонами до 2022 года уже согласованы.

Сейчас представители футболиста и клуба занимаются оформлением документов, после чего о сделке объявят официально.

Ради продления соглашения с «Наполи» бельгиец отклонил предложение «Челси», который вел с ним переговоры на протяжении нескольких недель.