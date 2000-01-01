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    Мертенс останется в «Наполи». Он отказал «Челси»

    Нападающий Дрис Мертенс решил продлить контракт с «Наполи», утверждает журналист Фабрицио Романо.

    По его информации, детали нового договора между сторонами до 2022 года уже согласованы.

    Сейчас представители футболиста и клуба занимаются оформлением документов, после чего о сделке объявят официально.

    Ради продления соглашения с «Наполи» бельгиец отклонил предложение «Челси», который вел с ним переговоры на протяжении нескольких недель.

    • Мертенс выступает за неаполитанцев с лета 2013 года.
    • В активе форварда 121 гол и 73 ассиста в 309 матчах.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 692 тысячи человек.

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