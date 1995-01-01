Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

ну и зачем ему в это болото?
в своем клубе он легенда и незаменим
если и уходить то куда то поинтереснее
Агент Винченцо Морабито рассказал о том, как «Челси» пытается уговорить форварда «Наполи» Дриса Мертенса перейти в лондонский клуб.
«Сначала Дрис заявил, что намерен остаться в «Наполи», но спустя некоторое время его агент начал предлагать клиента различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.
Я осведомлен, потому что работал над переходом Оливье Жиру, когда планировалось, что он покинет «Челси» в январе, а клуб заключат контракт с Мертенсом. В итоге «Челси» продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они все еще очень заинтересованы в Мертенсе. Лэмпард звонит ему почти каждый день», – рассказал агент.
- Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
- Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).