Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

Агент Винченцо Морабито рассказал о том, как «Челси» пытается уговорить форварда «Наполи» Дриса Мертенса перейти в лондонский клуб.

«Сначала Дрис заявил, что намерен остаться в «Наполи», но спустя некоторое время его агент начал предлагать клиента различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.

Я осведомлен, потому что работал над переходом Оливье Жиру, когда планировалось, что он покинет «Челси» в январе, а клуб заключат контракт с Мертенсом. В итоге «Челси» продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они все еще очень заинтересованы в Мертенсе. Лэмпард звонит ему почти каждый день», – рассказал агент.