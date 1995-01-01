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    Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»

    Агент Винченцо Морабито рассказал о том, как «Челси» пытается уговорить форварда «Наполи» Дриса Мертенса перейти в лондонский клуб.

    «Сначала Дрис заявил, что намерен остаться в «Наполи», но спустя некоторое время его агент начал предлагать клиента различным зарубежным клубам. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.

    Я осведомлен, потому что работал над переходом Оливье Жиру, когда планировалось, что он покинет «Челси» в январе, а клуб заключат контракт с Мертенсом. В итоге «Челси» продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они все еще очень заинтересованы в Мертенсе. Лэмпард звонит ему почти каждый день», – рассказал агент.

    • Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
    • Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1157

      FENIX-SL 24 минуты назад

      ну и зачем ему в это болото?
      в своем клубе он легенда и незаменим
      если и уходить то куда то поинтереснее

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