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    Семенов, Баринов, Жирков – в основе сборной России на матч с Бельгией; Куртуа, Мертенс, Лукаку выйдут у бельгийцев

    Стал известен состав сборной России на матч первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии.

    Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Баринов, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

    Запасные: Дюпин, Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Караваев, Черышев, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Мухин, Соболев, Заболотный.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.

    Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссард, Доку, Прат.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург), который начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +529

      dolf666 2 часа назад

      Трех игроков Бельгии из заголовка уже достаточно, чтобы понять исход игры. Тем более ещё и Шунин в раме

      0
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      Рейтинг: +4999

      BarStep 2 часа назад

      Не мой старт.. Из моего попали только: Семенов, Фернандес, Баринов, Кузяев, Головин и Дзюба.
      Но тем не менее пожелаю нашим парням удачи и самоотверженности..
      Поехали!

      1
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      Рейтинг: +6344

      Рубинище 2 часа назад

      Шунин-вопрос-Дюпина надо. Оздоев днище-ему в первой лиги играть, а не в сборной. И Юру с Бельгией то зачем.

      0
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      Рейтинг: +3846

      TOMSON 2 часа назад

      Железобетон выставили. Даже Ионова усадили.. Вопрос только в крепости этого бетона....

      0
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      Рейтинг: +423

      Aleksey! 2 часа назад

      Ничья и две победы.
      Первое место в группе.
      ……………)

      0
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      Рейтинг: +270

      R_a_i_n > Aleksey! 2 часа назад

      4 очка и 3 место не хочешь))

      0
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      Рейтинг: +508

      El_Chori 3 часа назад

      Эден Азар в запасе: капец конечно времена...)

      1
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      Рейтинг: +2236

      seth343 > El_Chori 3 часа назад

      Дак они уверены, что и без него справятся.

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      Рейтинг: +11156

      paracetamol 3 часа назад

      Дюпина надо было в раму вместо Шуньки-дыры!

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      Рейтинг: +3276

      Semenycch 3 часа назад

      После произошедшего с Эриксеном собраться будет не просто.

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      Рейтинг: -140

      Землякруглая > Semenycch 2 часа назад

      Надо епта перенести чемп на 2022 год. Все нежненькие такие стали. Толерантность в действии.

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