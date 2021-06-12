Семенов, Баринов, Жирков – в основе сборной России на матч с Бельгией; Куртуа, Мертенс, Лукаку выйдут у бельгийцев

Стал известен состав сборной России на матч первого тура группы В Евро-2020 против Бельгии.

Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Баринов, Оздоев, Зобнин, Кузяев, Головин, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Караваев, Черышев, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Мухин, Соболев, Заболотный.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.

Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссард, Доку, Прат.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург), который начнется в 22:00 по Москве.