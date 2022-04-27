Мертенс готов в три раза снизить зарплату, чтобы остаться в «Наполи». Он лучший бомбардир в истории клуба

Игрок «Наполи» Дрис Мертенс хочет продлить контракт, истекающий летом. Для этого он готов сократить зарплату до 1,5 миллиона евро в год. Идут переговоры о пролонгации до конца следующего сезона.

По нынешнему соглашению бельгиец зарабатывает 4,5 миллиона в год без учета бонусов.

Мертенс хочет завершить карьеру в Неаполе. Он в клубе 9 лет.

Бельгиец – лучший бомбардир в истории «Наполи» (146 голов в 392 матчах).

«Наполи» сейчас борется за скудетто.

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