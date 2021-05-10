Мертенс может стать одноклубником Головина в «Монако»

«Монако» хочет подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, монегаски готовы заключить с футболистом двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус в размере годичного оклада, если согласится на переход.