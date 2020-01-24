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    Мертенс может стать одноклубником Головина в «Монако»

    «Монако» хочет подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.

    По информации источника, монегаски готовы заключить с футболистом двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус в размере годичного оклада, если согласится на переход.

    • Контракт бельгийца с «Наполи» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне Мертенс забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
    • За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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    Источник: Corriere dello Sport

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