Мертенс может стать одноклубником Головина в «Монако»

«Монако» хочет подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, монегаски готовы заключить с футболистом двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон. Также он получит подписной бонус в размере годичного оклада, если согласится на переход.
- Контракт бельгийца с «Наполи» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне Мертенс забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 35 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
- За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Источник: Corriere dello Sport