Трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

«Наполи» не будет делать предложение по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится судьба игрока итальянцев Дриса Мертенса. В иранце видят замену бельгийцу, пишет La Gazzetta dello Sport.
Проблемой по трансферу Азмуна может стать и то, что игрок не является гражданином Евросоюза – на поле у команд Серии А единовременно не должно находиться больше трех таких футболистов.
- Агент Азмуна ведет переговоры и с «Лацио».
- Азмуном также интересуются в АПЛ.
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
Источник: La Gazzetta dello Sport