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    Трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

    «Наполи» не будет делать предложение по трансферу форварда «Зенита» Сердара Азмуна, пока не разрешится судьба игрока итальянцев Дриса Мертенса. В иранце видят замену бельгийцу, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Проблемой по трансферу Азмуна может стать и то, что игрок не является гражданином Евросоюза – на поле у команд Серии А единовременно не должно находиться больше трех таких футболистов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.05.2020 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 мая 2020, 21:36

      а может потому-что он иранец?

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